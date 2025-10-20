Vidrala ejecutará el acuerdo de ampliación de capital por un importe de 1,7 millones

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Vidrala ha acordado ejecutar el acuerdo de ampliación de capital con cargo a reservas de libre disposición con el fin de asignarlas gratuitamente a los accionistas de la sociedad, por un importe que asciende a 1,7 millones de euros.

En concreto, se asignarán en la proporción de una acción nueva por cada veinte títulos existentes de la Vidrala, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El importe de la ampliación de capital asciende a 1.710.017,76 euros, al tiempo que se emiten y ponen en circulación 1.676.488 acciones ordinarias de la única clase y serie de la sociedad, de 1,02 euros de valor nominal cada una ellas.

Está previsto que el anuncio de la ampliación de capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil se publique el miércoles 29 de octubre, con lo que los derechos de asignación gratuita podrán ejercitarse desde el 30 de octubre de 2025 hasta el 12 de noviembre de 2025, ambos inclusive.