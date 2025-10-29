Vidrala gana un 29% menos hasta septiembre, con 165 millones, pero confirma previsiones

Archivo - Planta de Vidrala en Barcelona - VIDRALA - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vidrala obtuvo un beneficio neto atribuible de 165,2 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 28,8% inferior a las ganancias registradas por la compañía en el mismo periodo de 2024, según ha informado este miércoles la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las ventas del fabricante de vidrio, que ha reiterado sus previsiones de resultado bruto de explotación (Ebitda) y generación de caja para este año, ascendieron a 1.124,4 millones de euros entre enero y septiembre, un 7,6% menos en términos reportados.

A divisa constante y perímetro comparable, la facturación registró un descenso del 5,1%.

El Ebitda de Vidrala alcanzó los 328,9 millones de euros en los nueve primeros meses del año, con una bajada del 2,6% sobre el del mismo periodo de 2024.

Este Ebitda representa un margen sobre las ventas del 29,3%, lo que supone 2,9 puntos más que el obtenido en el mismo periodo de 2024, que fue del 27,8%%.

A cierre de septiembre, la deuda del fabricante de vidrio se situó en 150,3 millones de euros, casi 150 millones por debajo de la existente un año antes.

"Los resultados obtenidos durante los nueve primeros meses de 2025 son buen reflejo de lo que Vidrala es en la actualidad. Hemos diversificado nuestro negocio, hemos fortalecido nuestro posicionamiento de mercado, estamos invirtiendo, más que nunca, en optimizar nuestra infraestructura industrial y actuamos con firmeza por mejorar nuestros costes", ha defendido la empresa.

Como resultado, a pesar de un contexto de demanda más débil de lo previsto, los márgenes de la compañía se han mantenido estables y la rentabilidad del negocio se afianza conforme a lo previsto, ha destacado la compañía.

Por ello, Vidrala ha reiterado sus previsiones de Ebitda y generación de caja para este año, que deberían situarse en torno a los 450 y 200 millones de euros, respectivamente, cifras sujetas a desviaciones limitadas principalmente debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio.

"En cualquier caso, seguimos avanzando, preparando el negocio con la vista en el futuro, firmemente comprometidos con nuestros pilares estratégicos: cliente, coste y disciplina de capital", ha concluido.