'Vila Joya', en Albufeira, y 'Vista', en Portimão, los nuevos tres Soles de la Guía Repsol de Portugal

Los restaurantes 'Vila Joya', en Albufeira, y 'Vista', en Portimão, nuevos tres Soles Guía Repsol de Portugal - GUÍA REPSOL

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los restaurantes 'Vila Joya', ubicado en Albufeira y capitaneado por Dieter Koschina, y 'Vista', de João Oliveira en Portimao, han sido reconocidos con los Tres Soles de la Guía Repsol durante la gala que se ha celebrado este lunes en el 'Teatro Garcia de Resende' de Évora.

En concreto, el austríaco Dieter Koschina lleva 35 años al frente de 'Vila Joya', donde despliega una cocina de técnica irreprochable y marcada inspiración internacional, mientras que en Portimão, el chef norteño João Oliveira de 'Vista' propone, desde hace más de una década, un menú sin carne, profundamente inspirado en el océano del Algarve.

Además, el proyecto de Oliveira también ha sido reconocido en esta edición con el Premio Sol Sostenible, en la categoría de Tres Soles, mientras que los otros tres galardonados con un Sol Sostenible han sido 'Mesa de Lemos' (Dos Soles Guía Repsol), 'Ciclo' (Un Sol Guía Repsol) y 'Pão & Pizza' (Restaurante Guía Repsol).

Una gala donde se han repartido un total de 41 nuevos Soles, ya que a los nuevos tres Soles se han unido nueve restaurantes con Dos Soles y 30 con un Sol. Además, se ha reconocido a 79 establecimientos con la categoría de Restaurantes Guía Repsol (anteriormente denominada Recomendados).

De esta forma, en el conjunto de las dos ediciones, tras la vuelta de la guía gastronómica a Portugal, se ha reconocido el proyecto de 298 restaurantes: 102 Soles y 196 Restaurantes Guía Repsol.

"Hemos crecido no solo en número de recomendaciones, sino también en alcance, llegando a más lugares de Portugal y creando una capilaridad que nos llenan de orgullo. En casi dos años, entre Soletes, Restaurantes Guía Repsol y Soles, hemos logrado crear una red de más de 500 establecimientos, lo que brinda a cada rincón del país una oportunidad de mostrar la gastronomía que los enorgullece y los representa", ha asegurado la directora de la Guía Repsol, María Ritter.