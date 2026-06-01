Viscofan fija en 1,799 euros brutos la cuantía del dividendo complementario

Archivo - Sede de Viscofan en Cáseda. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Viscofan pagará el próximo 29 de junio su dividendo complementario, cuyo importe bruto por acción será de 1,799 euros, en el marco de su programa de retribución flexible, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, en el contexto de la primera edición del sistema de dividendo opcional 'Viscofan Retribución Flexible' para el ejercicio 2026, la multinacional especializada en la producción en envolturas cárnicas ha fijado la cuantía concreta de este dividendo complementario bruto por acción.

De esta forma, el número máximo de acciones nuevas a emitir será de 1.437.500, requiriéndose 32 derechos de asignación gratuita para recibir una acción nueva. Así, el importe nominal máximo de dicha ampliación de capital se ha situado en 1.006.250 euros.

Los accionistas de la sociedad podrán elegir entre las siguientes opciones: percibir su retribución mediante la entrega de acciones nuevas totalmente liberadas; transmitir la totalidad o parte de sus derechos de asignación gratuita en el mercado, o recibir su retribución en efectivo.

Así, el aumento de capital liberado necesario para instrumentar este dividendo cuenta con un valor de mercado de referencia máximo de 86 millones de euros. Asimismo, para evitar la dilución de los accionistas que opten por cobrar en efectivo o vender sus derechos en el mercado, el consejo de administración aprobó la ejecución parcial de una reducción de capital por amortización de autocartera por un importe nominal máximo equivalente al del propio aumento de capital.