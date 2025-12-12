Vodafone Empresas ficha a José Antonio Martínez y Pedro del Mazo para crecer en el segmento de grandes cuentas

Archivo - Fachada de la sede de Vodafone en Madrid, a 12 de junio de 2024, en Madrid (España). - RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vodafone Empresas ha anunciado este viernes el fichaje de José Antonio Martínez como nuevo director de Cuentas Estratégicas y el de Pedro del Mazo como responsable del área de Preventa para Empresas, dos incorporaciones con las que busca crecer en el segmento de grandes cuentas y consolidar su posición como socio tecnológico para la transformación digital de sus clientes, según ha resaltado en un comunicado.

Por un lado, Martínez fortalecerá y expandirá las relaciones con los clientes de "mayor impacto en sectores clave de la economía", ha señalado Vodafone, que también ha destacado que el directivo cuenta con una trayectoria de "referencia" en el ámbito comercial y de la gestión de grandes clientes.

Hasta ahora ocupaba el cargo de consejero delegado de Adex, una empresa especializada en inteligencia artificial aplicada a procesos industriales, y antes de ello fue director general de GAC, una consultora especializada en financiación de la innovación, y de Nautilo, una firma centrada en ventas estratégicas.

Además, posee una "amplia experiencia" en el sector de las telecomunicaciones dado que pasó 14 años en BT Global Services, donde dirigió el negocio de Finanzas y Seguros en España y, después, el de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y Latinoamérica, entre otros puestos.

"Su visión estratégica y profundo conocimiento del cliente corporativo serán determinantes para reforzar el posicionamiento de Vodafone en grandes cuentas", ha destacado la teleco.

En cuanto a Pedro del Mazo, su objetivo será garantizar la "máxima calidad técnica" en las soluciones que ofrece Vodafone Empresas a los clientes corporativos.

Del Mazo es ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y ha desarrollado su carrera en compañías como Cable & Wireless, Huawei, Equinix y Deutsche Telekom.

"Su experiencia combinada en operadores y fabricantes, junto con su liderazgo en equipos de preventa y ventas, aporta una visión integral capaz de traducir la complejidad tecnológica en resultados tangibles de negocio", ha resaltado la compañía.

El director de Vodafone Empresas, Jesús Suso, ha puesto en valor estos dos nombramientos y ha remarcado que "responden al compromiso" de la compañía con acelerar el crecimiento y reforzar la cercanía con los clientes.