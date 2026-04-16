Vodafone se incorpora a la red de 'SOC' del Centro Criptológico Nacional para reforzar la ciberdefensa

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MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vodafone España se ha incorporado a la red nacional de centros operativos de ciberseguridad del 'CCN-CERT', la plataforma del Centro Criptológico Nacional que integra a los centros públicos y privados que operan en España con el objetivo de impulsar una defensa colectiva frente a las ciberamenazas, según ha informado este jueves en un comunicado.

La red nacional de 'SOCs' nace para dar respuesta a la creciente sofisticación y velocidad de propagación de los ciberataques y comparte de inmediato lo que un centro operativo de ciberseguridad está bloqueando con el resto de la comunidad para evitar que el mismo ataque tenga éxito en otra entidad.

La incorporación de Vodafone España refuerza esta capacidad colectiva al sumar la visibilidad y la inteligencia de amenazas de uno de los principales operadores de telecomunicaciones del país.

A través de esta adhesión, la red de centros de ciberseguridad de Vodafone podrá intercambiar con el resto de miembros de la red información técnica relevante utilizando las herramientas colaborativas de la red, entre las que se encuentran la plataforma de intercambio de inteligencia de amenazas 'MISP' y el sistema de notificación de ciberincidentes 'LUCIA'.

"La ciberseguridad es un esfuerzo que ningún actor puede afrontar en solitario. La incorporación a la red nacional de SOC del CCN-CERT supone poner nuestra capacidad de detección y respuesta al servicio de una defensa colectiva, y beneficiarnos a su vez de la inteligencia compartida por el resto de organizaciones públicas y privadas adheridas. Es un paso natural en nuestro compromiso con la protección del ecosistema digital español", ha señalado director de ciberseguridad de Vodafone Empresas, Roberto Lara.

UNA RESPUESTA COORDINADA FRENTE A LAS CIBERAMENAZAS

La red nacional de 'SOC' se enmarca en la Estrategia de Ciberseguridad para la Década Digital lanzada por la Comisión Europea a finales de 2020, que otorga un papel central a una red europea de 'SOC' apoyada en herramientas de inteligencia artificial (IA).

La iniciativa surgió tras constatar que la red europea de 'CSIRT' existente no había logrado contener la oleada de ataques de 'ransomware' sufrida en los últimos años, lo que motivó desplazar el foco hacia los centros de operaciones de seguridad como primera línea de detección y bloqueo.

En España, el 'CCN-CERT' ha articulado esta visión mediante la RNS, que actualmente integra a más de 300 entidades entre organismos públicos, proveedores de servicios de ciberseguridad y empresas privadas con 'SOC' propio.