Vueling lanza segunda edición de su proyecto para impulsar soluciones de start-ups y emprendedores

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vueling, la aerolínea perteneciente al grupo IAG, ha lanzado la segunda edición del NextGen Aviation Challenge, un proyecto dirigido a que start-ups y emprendedores impulsen soluciones innovadoras dentro del sector, explica la compañía este martes en un comunicado.

El concurso invita a presentar propuestas innovadoras en ámbitos como la experiencia del cliente, la eficiencia operativa y la sostenibilidad dentro del sector, "abordando los principales desafíos a los que se enfrenta actualmente la industria aérea".

Las empresas emergentes que quieran participar podrán presentar su candidatura hasta el 31 de enero, y tras la selección de los finalistas durante febrero, estos podrán acudir el 3 de marzo al 'stand' de Vueling en el 4YFN, en el marco del Mobile World Congress, cuando se llevará a cabo también la entrega de premios.

Las propuestas ganadoras, explica la empresa, podrán optar a desarrollar una prueba de concepto de su propuesta dentro de Vueling, y recibirán apoyo para presentar su candidatura al programa IAGi Accelerator del grupo IAG.

En su primera edición, la aerolínea recibió más de 80 propuestas, entre las cuales se premió a PulpaTronics, ganadora del reto de sostenibilidad con una etiqueta ecológica para equipaje, o Asteroid Technologies, premiada en experiencia de cliente por Háblalo, una aplicación orientada a eliminar barreras de comunicación y que se ha incorporado entre los clientes de Vueling.