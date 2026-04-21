WeRoad comercializa sus viajes en España en 200 establecimientos físicos de Nautalia Viajes (Travel Live)

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MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

WeRoad ha anunciado este martes un acuerdo de colaboración para comercializar sus viajes en España a través de 200 establecimientos físicos de la red de Nautalia Viajes, empresa del grupo Travel Live, según un comunicado.

Así, a partir de este mes de abril, los viajeros podrán contratar los itinerarios de la compañía y añadir 'extras' a la experiencia: vuelos, seguros, traslados aeropuerto-hotel y, en algunos casos, noches adicionales en destino.

"WeRoad ofrecerá los mismos itinerarios que tenemos disponibles en la web asegurando siempre la excelencia, pero contando ahora con alguien que complete nuestros servicios con cercanía y el trato personalizado que caracteriza a Nautalia Viajes", ha valorado el responsable de Desarrollo Empresarial para España de WeRoad, Tomás Rodríguez.

Para el manager de Producto de Nautalia Viajes, Jose Angel Bueno, este acuerdo refuerza su estrategia de diversificación y captación de nuevos segmentos.

Esta alianza responde a la estrategia de WeRoad sobre su modelo de 'Trade & Afiliación' para amplificar la distribución de sus viajes para millennials a través de agencias de viaje tradicionales en el canal físico y el 'online'.

Esta iniciativa se está implementando de forma simultánea en sus cinco mercados principales --Italia, España, Francia, Alemania y Reino Unido--, además de su división internacional.