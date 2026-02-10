Wizz Air amplía su servicio 'Wizz Class' a toda su red

Avión de WIZZ Air - WIZZ AIR

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea de bajo coste Wizz Air ha anunciado la ampliación de su servicio Wizz Class a la totalidad de su red de destinos internacionales, tras completar con éxito un periodo de pruebas en seis de sus bases estratégicas.

El despliegue total de este servicio comenzó el pasado 9 de febrero, integrándose de forma progresiva en todas aquellas rutas donde todavía no se encontraba operativo.

Este producto fue introducido inicialmente en vuelos seleccionados con origen o destino en los aeropuertos de Budapest, Bucarest Otopeni, Varsovia, Londres Luton, Londres Gatwick y Roma Fiumicino.

Según los datos facilitados por la operadora, la acogida en estos mercados superó las expectativas iniciales, registrando una penetración especialmente alta entre los viajeros de negocios.

El servicio Wizz Class se caracteriza por garantizar un asiento central vacío en la primera fila de la aeronave, concretamente en las posiciones 1B y 1E. Esta configuración proporciona un mayor espacio personal y un entorno más relajado. Al ubicarse en la primera fila, los usuarios también se benefician del espacio adicional para las piernas que ya ofrecen estos asientos.

En cuanto a su comercialización, el servicio puede adquirirse como un complemento durante el proceso de reserva al optar por los paquetes Smart o Plus. Estas tarifas ya incluyen el embarque prioritario y una maleta de mano de 10 kilogramos, a lo que ahora se suma, para los clientes de Wizz Class, el beneficio del asiento central reservado y una atención a bordo que incluye una bebida no alcohólica y un snack gratuitos.