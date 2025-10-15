World Central Kitchen lanza la campaña Restaurant Week para ayudar en crisis humanitarias y desastres naturales

Archivo - Reparto de comida por parte de World Central Kitchen (WCK) en una de las zonas afectadas por la dana de Valencia. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

La ONG World Central Kitchen lanzará este jueves una campaña con motivo del Día Internacional de la Alimentación con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a las comunidades afectadas por crisis humanitarias y desastres naturales en todo el mundo.

World Central Kitchen Restaurant Week 2025 tendrá en España una duración de seis semanas y los restaurantes participantes incorporarán a sus cartas un plato extraído del libro 'Las recetas de World Central Kitchen', una recopilación de propuestas culinarias nacionales e internacionales típicas de los países en los que la ONG ha realizado misiones. La recaudación obtenida con su venta será destinada íntegramente a la organización, liderada por el chef José Andrés.

Por el momento, restaurantes como El Qüenco de Pepa, Casa Dani o Kuoko en Madrid, así como Maipi, La Oficina, Doña Petrona y Mamma Pazzo, en Valencia; Gurí, Rooster&Bubbles y Fish Bar, en Barcelona, entre otros, ya se han sumado a la activación. El resto de establecimientos que deseen apoyar esta causa podrán hacer el registro en la página web que World Central Kitchen ha habilitado para la ocasión.

De igual forma, con el fin de incentivar la participación tanto por parte de los restauradores como de la ciudadanía, World Central Kitchen ha contado con el apoyo de la plataforma de reservas 'online' en restaurantes TheFork, con quien desarrollará una campaña conjunta de promoción en sus distintos canales.

En palabras de la cocinera Pepa Muñoz, responsable y portavoz de la ONG en España, "los chefs somos el corazón de World Central Kitchen". "Nuestra vocación nos impulsa a actuar con rapidez, empatía y compromiso cuando una emergencia golpea. Con la iniciativa Restaurant Week queremos rendir homenaje a todo el sector gastronómico e invitar a los cocineros a vivir una experiencia común: cocinar con propósito, honrar nuestras raíces y cuidar a las comunidades que, en los momentos más difíciles, más nos necesitan", ha indicado.

Por su parte, Carito Lourenço, responsable del grupo de restaurantes valencianos Tandem, ha explicado que su motivación para participar en esta campaña ha sido "la emoción de formar parte de una iniciativa que transforma la cocina en ayuda real". "En La Oficina elaboraremos una ternera glaseada con maracuyá, receta de Yaritza García Ortiz, agricultora de Corozal, que gracias al apoyo de la Red de Productores de Alimentos de World Central Kitchen pudo comprar el vehículo con el que trabaja su tierra", ha expuesto.