A Worldwide España cierra 2025 con un crecimiento de su facturación del 21%, hasta 26,1 millones de euros

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

A Worldwide España, compañía en servicios de autoría y consultoría, ha cerrado 2025 con una facturación de más de 26,1 millones de euros, logrando un crecimiento interanual del 21%, según ha informado la empresa en un comunicado.

Con este crecimiento, A Worldwide España refuerza la ejecución de su Plan Estratégico 2024-2026, orientado a la expansión nacional y a la consolidación como socio de referencia de las principales compañías. Además, prevé culminar en 2026 la última fase de este plan, con un crecimiento superior al 40% en el número de socios.

"Los resultados de este ejercicio confirman la solidez de nuestro modelo de crecimiento en España", ha explicado el CEO de A Worldwide España, Luis Marigómez.

Asimismo, a nivel internacional, A Worldwide junto a LEA Global registró 5.600 millones de dólares (4.711 millones de euros) de ingresos globales agregados en 2025, lo que sitúa a la organización en el 'top 5' global del 'middle market', según la firma.

"Nuestra especialización en el 'middle market' y en entornos regulados, junto con el respaldo de la red internacional LEA Global, nos permite ofrecer a nuestros clientes un servicio cercano, riguroso y alineado con los más altos estándares internacionales", ha concluido Marigómez.