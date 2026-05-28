Zalando se alía con Vestiaire Collective para vender ropa de segunda mano de lujo en la plataforma

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MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Zalando se ha aliado con Vestiaire Collective con el objetivo de integrar la selección de moda de lujo de segunda mano, rigurosamente verificada por Vestiaire Collective, en la plataforma, según informa en un comunicado.

En concreto, esta alianza se lanza en 14 mercados europeos, entre ellos España, donde la categoría de segunda mano de Zalando está disponible. Así, el catálogo incluye artículos únicos de más de 50 marcas icónicas, abarcando las categorías de 'ready-to-wear', calzado, marroquinería y accesorios.

De esta forma, la colaboración permite la oportunidad de comprar marcas de alta gama que antes no estaban disponibles en la plataforma. Esta asociación abre por primera vez la categoría de segunda mano al Programa de Socios de Zalando, consolidando la transformación de la compañía de distribuidor tradicional a facilitador de comercio minorista.

Así, el catálogo seleccionado por Vestiaire Collective ya está disponible para los clientes de la plataforma a través de una 'landing page' exclusiva y dentro de la categoría de segunda mano en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, República Checa y Suecia.