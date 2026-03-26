Zara, BBVA y Santander, las tres marcas españolas más valiosas en 2026

Archivo - Zara - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Zara, BBVA y Santander se sitúan como las tres marcas españolas más valiosas de 2026 tras liderar el 'top 30', del ranking Kantar BrandZ, elaborado a partir de la capitalización bursátil y del valor otorgado por los propios consumidores.

En concreto, las 30 marcas españolas más valiosas han alcanzado un valor récord de 147.000 millones de dólares (alrededor de 126.864 millones de euros), tras dispararse un 27% en el último año.

Por octavo año consecutivo, Zara lidera el 'top 30', con un valor de 38.029 millones de dólares (32.818,1 millones de euros), lo que supone un incremento del 12%. Su dominio en el sector, su autoridad en la moda y su capacidad constante para cumplir con las expectativas del consumidor, impulsan su posición tanto en precios como en diferenciación.

Mientras que BBVA asciende a la segunda posición tras incrementar un 61% su valor de marca, hasta 18.269 millones de dólares (15.761 millones de euros), gracias a su combinación de tradición y modernidad que la sitúan como una de las marcas más diferenciadas y relevantes del ranking y, según los consumidores, como la que tiene mayor potencial para consolidarse en el futuro.

Y completa el 'top-3' Santander, que ha disparado su valor un 80%, hasta alcanzar los 16.598 millones de dólares (14.319 millones de euros), gracias a la combinación de un propósito social sólido y una experiencia digital y cultural cada vez más relevante.

En cuarta posición se mantiene Iberdrola, con una valoración de 12.149 millones de dólares (10.482 millones de euros), un 30% más, y completa los cinco primeros del ránking Movistar, que desciende desde la segunda posición a la quinta plaza tras una caída del 21%, hasta los 9.935 millones de dólares (8.571 millones de euros).

En esta edición las marcas de banca se han convertido en un pilar fundamental del 'Top 30' de Kantar BrandZ ya que nueve marcas concentran un tercio del valor total del ranking, ya que se unen Caixabank, en el puesto 7 y registra uno de los mayores incrementos del ranking, con un alza del 94% en valor de marca, hasta alcanzar los 6.669 millones de dólares (5.777 millones de euros), así como Sabadell, que sube una plaza hasta el 19, con una valoración de 1.164 millones de dólares (1.004 millones de euros), Bankinter, que se sitúa en el 22, y Abanca, que se estrena entrando en el puesto 24.

La moda también es una de las categorías que influyen de forma decisiva en el panorama global. Así, las seis marcas del sector presentes en el ranking incrementaron su valor conjunto un 11% y representan el 35% del valor total de la clasificación.

Inditex lidera con cinco marcas de rápido crecimiento en el ranking: Zara (1), Bershka (10), Pull&Bear (11), Massimo Dutti (13) y Stradivarius (14), mientras que Mango, que se mantiene en el puesto 15, también brilla, con un valor un 15% superior al del año pasado, superando los 2.110 millones de dólares (1.820 millones de euros).

Por su parte, Mercadona se mantiene en el noveno puesto tras crecer un 30% y alcanzar una valoración de marca de 3.909 millones de dólares (3.372 millones de euros), mientras que El Corte Inglés se consolida en el puesto 17 del ranking con una valoración de 1.326 millones de dólares (1.144), un 11% más.

LOEWE, ABANCA Y CUPRA ENTRAN EN EL LISTADO

Entre las novedades de esta edición destaca Loewe, que entra por primera vez en el ranking como la única marca de lujo española, en el puesto 20, con un valor de marca de 1.077 millones de dólares (929 millones de euros).

También se estrena Abanca, en el puesto 24, con un valor de marca de 830 millones de dólares (716 millones de euros), y destaca por ser ampliamente reconocida por los consumidores que la perciben como una marca disruptiva, mientras que otra novedad procede del sector automoción, Cupra, con un posicionamiento diferencial, se sitúa en el puesto 27 con un valor de marca de 604 millones de dólares (521 millones de euros).

Un informe en el que se refleja también los cambios en los hábitos de consumo en el sector del alcohol, con la apuesta de los consumidores por alternativas sin alcohol o de baja graduación (NoLo), que está transformando la categoría.

Estos cambios de hábitos de consumo se muestran en que este año solo están presentes dos marcas españolas de cerveza como son Mahou, que pierde seis plazas hasta el 25, y Cruzcampo, que baja del 23 al 30.

A medida que las marcas de bebidas alcohólicas se adaptan a estas nuevas tendencias, es fundamental que los líderes empresariales supervisen de cerca la salud de la marca y desarrollen campañas y experiencias para seguir siendo relevantes, ofreciendo propuestas más personalizadas, atractivas y alineadas con las nuevas expectativas del consumidor.