Zara y John Galliano anuncian una colaboración creativa de dos años
MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
Zara ha anunciado una colaboración creativa de dos años con John Galliano, quien reinterpretará el archivo de la marca a través de una serie de colecciones.
En concreto, Galliano trabajará a partir de piezas de temporadas pasadas de Zara, deconstruyéndolas y transformándolas para dar forma a nuevas creaciones.
"Guiadas por un proceso de alta costura y una visión de autor, las colecciones se presentarán por temporadas a lo largo de la colaboración, que comenzará en septiembre de 2026", ha explicado la compañía.