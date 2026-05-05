Adif compra un nuevo vehículo auscultador por 14,1 millones de euros principalmente para el norte de España

Vías de la red de ancho métrico - ADIF

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Adif ha comprado una nueva dresina auscultadora por 14,1 millones de euros destinada para la red de ancho métrico, que opera principalmente en el norte del país y que estará provista con equipamiento, instrumentación y sistemas para la diagnosis de la calidad de la infraestructura.

El contrato para el suministro de este vehículo, que podrá circular con velocidad máxima igual o superior a 80 kilómetros por hora, incluye también el suministro e instalación de los sistemas de seguridad y comunicaciones, junto con los sistemas de auscultación, y el servicio de mantenimiento integral del vehículo durante un periodo de 5 años, según informa Adif en un comunicado.

La nueva dresina contará con equipos de medición de geometría de vía y catenaria; medición de dinámica de vía; odometría (medición de la velocidad y del espacio que recorre el tren); sistema de visión en cabina de vía; equipos de inspección óptica de vía y preinstalación para montaje de sistema de medición de gálibos T-Sight.

El nuevo vehículo se suma al parque de material rodante disponible para la inspección y el mantenimiento de las vías que componen la red de ancho métrico, como dresinas, locomotoras, vagonetas y tolvas, entre otros vehículos ferroviarios.

La auscultación ferroviaria es un procedimiento estratégico en el mantenimiento y desarrollo de la red ferroviaria, con el que se analizan los principales parámetros de la vía con el objetivo de establecer, conservar y aumentar la calidad, fiabilidad y seguridad de las infraestructuras.

Las inspecciones no se limitan a los recorridos con vehículos auscultadores, sino que también se realizan de forma periódica, entre otras, inspecciones visuales a pie a lo largo de todo el trazado y sobre cada uno de los elementos que componen la infraestructura ferroviaria, así como inspecciones con ultrasonidos mediante equipos embarcados en vehículos ferroviarios o a pie.

SEIS TRENES AUSCULTADORES

Más allá de la red de ancho métrico, Adif cuenta actualmente con un parque de seis trenes operativos para la auscultación de sus redes ferroviarias de ancho convencional y estándar: tres nuevos trenes auscultadores Stadler, dos para líneas de ancho ibérico y uno para líneas de ancho estándar; un tren Séneca de tracción eléctrica y capacidad para circular por vías de ancho estándar; y 2 trenes BT, de tracción diésel de ancho variable, capaces de circular por vías de ancho estándar y de ancho ibérico.

Por otra parte, Adif ha invertido 47,3 millones de euros en un nuevo tren auscultador 106 Talgo que se encuentra actualmente en fase de homologación y que está previsto que pueda funcionar a finales de este mismo año por la red de ancho ibérico y la de ancho internacional.

Del mismo modo, ha invertido 21 millones de euros en la compra de otra unidad CAF que circulará por vías de ancho estándar a una velocidad de 300 km/h.

MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE AUXILIAR

Por otro lado, Adif ha licitado por 2,2 millones de euros la prestación del servicio de mantenimiento de un total de 66 unidades de material rodante auxiliar remolcado mayor de 10 toneladas, incluyendo el mantenimiento de 20 tolvas para la red de ancho métrico y 46 plataformas de ancho ibérico.

Estos materiales se emplean como medio de transporte para realizar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de catenaria y vía con objeto de mantener los índices de fiabilidad de las instalaciones ferroviarias.

El contrato contempla el mantenimiento preventivo, correctivo y otros complementarios (técnicos, administrativos y de gestión) de estos vehículos que deben estar en todo momento operativos y a pleno rendimiento.