Adif licita el servicio para realizar pruebas de infraestructura con material rodante por 5,17 millones

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adif ha licitado el contrato de servicios para la realización de pruebas de infraestructura con material rodante en la red ferroviaria de su titularidad, con un presupuesto de licitación de 5,17 millones de euros y con una duración prevista de 24 meses.

En concreto, el contrato incluye las pruebas de validación y verificación de infraestructura de nueva construcción, así como las pruebas de fiabilidad -una vez verificada la infraestructura-, que se llevan a cabo con carácter previo a la puesta en servicio o a la realización de simulaciones comerciales por parte de las empresas operadoras.

Asimismo, comprende las pruebas de validación y verificación de nuevas actuaciones realizadas sobre infraestructuras ya existentes, y en general las pruebas de comprobación del correcto estado y funcionamiento de la infraestructura.

El contrato licitado contempla la prestación de ramas comerciales autopropulsadas de ancho ibérico, ancho estándar, ancho métrico y ancho variable, y de locomotoras aisladas de ancho ibérico, ancho estándar y ancho métrico, tanto de tracción eléctrica como diésel, mientras que prevé la prestación de personal de conducción para operar el material rodante aportado.

Por otra parte, explican que el adjudicatario deberá prestar soporte a los técnicos de Adif en diversas tareas como el acceso a los registradores jurídicos y el volcado de datos, las pruebas de gestión de claves Ermts Nivel 2 y la configuración de los equipos embarcados en los trenes.

En particular, el contrato completa el adjudicado recientemente por Adif Alta Velocidad para la realización de pruebas de infraestructura con material rodante en su red, por un importe de 7,7 millones de euros y con una vigencia de 24 meses.

A su vez, según Adif, estas actuaciones contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras "fiables, sostenibles, resilientes y de calidad".