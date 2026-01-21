Adif vuelve a reducir la velocidad máxima a 160 km/h en la línea Madrid-Barcelona tras quejas de maquinistas

Archivo - Vías de tren de Adif - ADIF - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adif ha vuelto a reducir temporalmente a 160 kilómetros por hora la velocidad máxima en un tramo de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, tras los avisos que le han trasladado los maquinistas por el supuesto mal estado de un tramo concreto.

Fuentes de la empresa pública que gestiona la red ferroviaria han detallado a Europa Press que se han visto obligados a establecer esta nueva limitación temporal de velocidad (LTV), después de que ayer impusiera ese límite en ese tramo pero que levantó esta mañana tras revisar las vías la pasada noche.

El martes la limitación afectaba a un tramo de 148,1 kilómetros entre Mejorada del Campo y Alhama de Aragón (Zaragoza) en vía par y a un túnel a la altura de Ariza (Zaragoza) en el punto kilométrico 187 de la línea de la vía impar.

Este miércoles, la limitación se reduce a los 78 kilómetros comprendidos entre los puntos kilométricos 100 a 178. No obstante, se trata de una limitación temporal que, tras la revisión que se llevará a cabo esta noche, podría levantarse mañana por la mañana.

Asimismo, tras las revisiones de la pasada noche, Adif decidió mantener el límite en cuatro puntos a 230 kilómetros por hora (en la vía 1, en los puntos kilométricos 27,160 y 138,600, y en la vía 2, en los puntos kilométricos 50,840 y 143,760), aunque se espera que sean reparados esta noche.

Esta semana, algunos maquinistas decidieron reducir la velocidad en alguno de esos tramos por iniciativa propia al notar algunas vibraciones durante la circulación, aunque no se trataba de ninguna instrucción de Adif o acuerdo entre todos los maquinistas.

Sin embargo, tras el accidente del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), los maquinistas han trasladado a Adif la presencia de algún bache en ese tramo, y la empresa pública ha decidido aplicar esa restricción de forma preventiva.

Está previsto que el viaje entre Madrid y Barcelona se demore, aunque ninguna de las dos partes conoce con precisión en cuánto tiempo se retrasará cada viaje.

Fuentes de los maquinistas aseguran que la aplicación de reducciones temporales de velocidad es algo habitual en el día a día de las operaciones.