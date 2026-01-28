El aeropuerto de Madrid ya opera con normalidad en sus cuatro pistas tras las demoras por el temporal de nieve

La Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas durante el temporal, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas opera ya con normalidad en sus cuatro pistas principales tras sufrir demoras en la mañana de este miércoles como consecuencia del temporal de nieve en la capital, según ha confirmado Aena a Europa Press.

En un mensaje en redes sociales, no obstante, el operador aeroportuario recomienda a los pasajeros consultar el estado del vuelo con su aerolínea por posibles retrasos derivados de las condiciones metereológicas.

La compañía pública ha activado su Plan de Actuaciones Invernales frente a contingencias de hielo y nieve en aeródromo madrileño ante las previsiones de la Aemet, que avisó de nevadas en cotas bajas, vientos muy fuertes en amplias zonas, temporal marítimo y lluvias abundantes.

Durante la mañana, Aena también aconsejó el uso del transporte público en sus desplazamientos al aeropuerto madrileño.

El operador destina un presupuesto de 2,3 millones de euros, 100.000 euros más que el año anterior, en la puesta en marcha del plan invernal ya mencionado, para la temporada 2025/2026, en los 21 aeropuertos de la red que tienen riesgo de sufrir incidencias por estos fenómenos meteorológicos.

En concreto, los aeródromos incluidos son los siguientes: Albacete, Asturias, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Bilbao, Burgos, Girona-Costa Brava, Federico García Lorca Granada-Jaén, Huesca-Pirineos, León, Logroño-Agoncillo, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Madrid-Cuatro Vientos, Palma de Mallorca, Pamplona, Salamanca, San Sebastián, Seve Ballesteros-Santander, Santiago-Rosalía de Castro, Valladolid, Vitoria y Zaragoza