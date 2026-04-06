Los aeropuertos españoles operan 6.652 vuelos durante este Lunes de Pascua

Aviones en la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 30 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La red de aeropuertos españoles de Aena prevé operar un total de 6.652 vuelos durante este Lunes de Pascua, lo que supone 32 más que el mismo festivo en algunas comunidades autónomas de 2025, que fue el 21 de abril, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.

En total, entre el pasado 27 de marzo, y este 6 de abril, se programaron 70.505 movimientos aéreos, apenas un 0,9% menos con respecto a un año antes.

Esta Semana Santa coincidió con la huelga indefinida convocada por CCOO, UGT y USO en Groundforce, empresa de 'handling' de Globalia, que se celebra los lunes, miércoles y viernes, a lo largo de tres franjas horarias: de 5.00 a 7.00 horas, de 11.00 a 17.00 horas y de 22.00 a 00.00 horas.

El domingo, 5 de abril, fue el día de más movimientos, con 6.771 movimientos, seguido del día siguiente, el 6 de abril (6.652), el 4 de abril (6.648), el 2 de abril (6.536) y el 29 de marzo (6.506).

Los tres aeropuertos con más operaciones durante estos 11 días fueron el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el de Barcelona-El Prat y el de Palma de Mallorca. En concreto, la capital española se situó a la cabeza de los movimientos aéreos, con 12.933, un 4,7% más frente al periodo del año pasado.

A continuación, le siguieron el aeródromo catalán, que operó un total de 11.339 movimientos previstos (+2%) para estos días, mientras que el aeropuerto mallorquín programó un total de 7.502 operaciones (+11,6%). Cerraron la lista el aeródromo de Málaga-Costa del Sol y el de Gran Canaria, que registraron un total de 5.996 (-0,7%) y 4.612 vuelos (+6%), respectivamente.