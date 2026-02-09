Afectaciones en las líneas de Rodalies en Cataluña por la huelga en el sector ferroviario

Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Rodalies ha avisado este lunes de que se están produciendo "afectaciones" en todas las líneas del servicio por la huelga en el sector ferroviario iniciada este lunes y recomienda usar el transporte público alternativo, según ha señalado en una anotación en 'X' recogida por Europa Press.

Los servicios mínimos prefijados en Cataluña ante la huelga de trenes prevista en toda España desde este lunes son de entre el 33% y el 66% en Rodalies y trenes regionales, según la franja horaria.

Las franjas con el 66% de servicios mínimos van de 6.00 a 9.30 horas y de 17.00 a 20.30 horas, coincidiendo con las horas punta, mientras que la garantía del servicio es del 33% para las horas valle, según informó este domingo el Departament de Empresa de la Generalitat.