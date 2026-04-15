Air India pierde 2.000 millones y pide ayuda a sus accionistas Tata y Singapore Airlines

Archivo - Avión Airbus de Air India. - AIRBUS - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Air India ha registrado unas pérdidas netas de 220.000 millones de rupias (1.999 millones de euros), un resultado que la ha llevado a solicitar ayuda financiera a sus accionistas.

Así, las pérdidas del ejercicio fiscal que finalizó el 31 de marzo han superado todas las perspectivas y han venido marcadas por el accidente del pasado verano que sufrió uno de los aviones de la compañía.

El accionista mayoritario de Air India, el Grupo Tata, así como Singapore Airlines --que posee el 25,1% de la aerolínea-- están en conversaciones para inyectar efectivo, según publica 'Bloomberg'.

No obstante, esta ayuda podría ser "inferior" a lo que la compañía necesita, aunque la cuantía aún se está negociando.

La crisis de Air India se ha extendido a lo largo del último año y su consejero delegado, Campbell Wilson, anunció la semana pasada su intención de dimitir a finales de este año.

La aerolínea había comenzado el año fiscal registrando beneficios operativos en las primeras semanas de abril de 2025, pero la situación cambió después de que Pakistán cerrara su espacio aéreo a las aerolíneas indias tras un breve conflicto en mayo, lo que las obligó a tomar rutas más largas hacia Estados Unidos y Europa.

Luego, el sufrió un accidente en junio en el que murieron más de 240 personas y la llevó a reducir sus servicios internacionales y nacionales.

Asimismo, los aranceles impuestos por EEUU contra la India y las medidas restrictivas sobre los visados para trabajadores extranjeros también afectaron a los resultados de la aerolínea. Ahora, también se ve afectada por las restricciones al transporte en Oriente Medio y por el aumento del precio del combustible.