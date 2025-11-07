Airbus entrega 585 aviones entre enero y octubre, 26 envíos más que un año antes

Archivo - El CEO de Airbus, Guillaume Faury, interviene durante el acto central conmemorativo de la creación de Construcciones Aeronáuticas S.A. y de su planta de Getafe, a 13 de marzo de 2023, en Getafe, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Airbus entregó un total de 585 aviones a 85 clientes entre enero y octubre de este año, lo que supone un 4,6% más que la cifra de envíos en el mismo periodo del año anterior, cuando alcanzó las 559, según un comunicado de este viernes.

En la cifra del acumulado, la firma europea entregó 522 aviones de pasillo único, 23 de la familia A3320 y 40 de la familia A350. Sobre el décimo mes, envió 78 aviones a 36 clientes, 16 entregas por encima de los 62 unidades de octubre del año anterior.

En cuanto a los pedidos firmados, la compañía cerró acuerdos para 722 aeronaves hasta octubre, lo que representa 27 encargos menos frente al ejercicio pasado.

De cara al objetivo de 2025, en las recientes cuentas financieras de la empresa asume que no se producirán más perturbaciones en el comercio mundial ni en la economía mundial, el tráfico aéreo, la cadena de suministro, sus operaciones internas de la empresa y su capacidad para suministrar productos y servicios.

En este contexto, su consejero delegado, Guillaume Faury, aseguró que el fabricante mantiene sus previsiones, que ahora incluyen el impacto de los aranceles actualmente aplicables, además del impacto de la integración de determinados paquetes de trabajo de Spirit AeroSystems. Sobre esta base, Airbus se ha fijado como objetivos alrededor de 820 entregas de aviones comerciales.