Airbus redujo su beneficio un 26% en el primer trimestre, hasta los 586 millones

Archivo - Airbus. - Malin Wunderlich/dpa - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Airbus registró un beneficio neto de 586 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que representa un descenso del 26% con respecto a un año antes, según ha notificado este martes la compañía.

Los ingresos del periodo se redujeron un 7%, hasta los 12.561 millones de euros. De estos, 2.082 millones de euros provenían del segmento de defensa, que elevó un 7% su facturación entre enero y marzo.

El beneficio operativo ajustado se contrajo un 52%, hasta los 300 millones, mientras que el reportado cayó un 53%, hasta los 224 millones de euros, porque incluye una serie de ajustes por valor de 76 millones de euros.

Así, según ha explicado el fabricante, el beneficio operativo se ha visto afectado en 42 millones de euros por un desajuste del capital circulante en dólares y la revalorización del balance, es decir, el impacto de la diferencia entre la fecha de transacción y la fecha de las entregas, así como 32 millones derivados de la integración de Spirir AeroSystems y 2 millones por otros costes.

El consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, ha indicado que estos resultados reflejan el menor número de entregas de aviones comerciales y el buen desempeño de la división de Defensa y Espacio. Asimismo, ha señalado que están siguiendo "de cerca" el impacto de la situación en Oriente Próximo.

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