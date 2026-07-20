Airbus y los sindicatos en huelga se reúnen este lunes, mientras CCOO votará el jueves el preacuerdo alcanzado

Protestas de los trabajadores de Airbus en la planta de Tablada (Sevilla). - SIPA

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos que actualmente secundan la huelga de Airbus --SIPA, UGT, ATP, UTIL y CGT-- se reunirán de nuevo este lunes con la dirección de la compañía para tratar de desbloquear el conflicto laboral en las fábricas de España, mientras que los afiliados de CCOO decidirán en referéndum sobre el preacuerdo a finales de semana, previsiblemente el próximo jueves.

Según han confirmado fuentes sindicales a Europa Press, el nuevo encuentro de la mesa negociadora tendrá lugar desde las 13.30 horas y será de una hora de duración, después de que la anterior semana las organizaciones rechazaran por mayoría la propuesta del fabricante europeo acordada con CCOO.

En un comunicado anterior, los sindicatos emplazaron a Airbus a presentar "una nueva propuesta" que "se acerque realmente" a las peticiones de sus empleados en materia de subidas salariales, que "han de ser mayores que las planteadas hasta ahora".

También solicitaron que la "redacción" sea "revisada" para que ofrezca "garantías claras" y "verificables" sobre los "compromisos asumidos" por la empresa.

Mientras, la huelga continúa este lunes y suma casi tres semanas de protestas desde el 1 de julio, tras la convocatoria del Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos (SIPA), contando con un seguimiento "superior al 90%".

Sobre el preacuerdo con CCOO, alcanzado entre el jueves y viernes pasado, destaca una revisión salarial del 12% hasta 2027, incluido un 5% para enero de 2026 y también en abril de 2027, y mantener los dos días de teletrabajo de la empresa.

Además, este lunes y martes, el sindicato celebrará varias asambleas con los trabajadores con el objetivo de informar sobre el contenido del texto.

El pasado viernes, 10 de julio, la dirección de Airbus en España manifestó por primera vez su disposición al "diálogo con la parte social" tras más de una semana de protestas, bajo el objetivo de "volver a la normalidad lo antes posible para mitigar el impacto de la huelga en sus empleados, operaciones y clientes", según un comunicado.