Un avión Airbus de Qantas completa el vuelo más largo sin escalas de 24 horas entre Melbourne-Toulouse. - AIRBUS

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un avión Airbus A350-1000ULR de Qantas Airways ha completado un vuelo sin escalas de 24 horas y 24 minutos de 23.000 kilómetros desde Melbourne (Australia) y Toulouse (Francia), el más largo hasta la fecha, como parte de una campaña de prueba por el Proyecto Sunrise, que contempla la entrega de 12 unidades de ese modelo encargados por la aerolínea para desempeñar la ruta entre Sídney (Australia) y Londres (Reino Unido) a partir de octubre de 2027.

"La aeronave voló hacia el noreste sobre el Pacífico, sobre Estados Unidos y Canadá, luego cruzó el Atlántico y sur sobre Reino Unido hasta Toulouse, atravesando tres continentes y dos océanos, con dos puestas de sol y dos amaneceres en el camino", ha destacado la aerolínea en redes sociales.

Qantas lleva volando entre Sídney y Londres desde 1947, cuando la ruta original del Canguro duraba cuatro días con siete escalas en Darwin, Singapur, Calcuta, Karachi, El Cairo, Castel Benito y Roma, de camino a Reino Unido.

Los nuevos vuelos sin escalas reducirán el tiempo de viaje hasta en cuatro horas en comparación con los servicios actuales con una escala. Estos históricos vuelos de ultralarga distancia operarán junto con los servicios existentes de Qantas entre Perth y Londres, y entre Sídney y Singapur.

Los primeros vuelos del Proyecto Sunrise entre Sídney y Londres saldrán a la venta en febrero de 2027.