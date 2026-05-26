Blablacar anuncia su desembarco en Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Paraguay

Archivo - Logo de Blablacar en un móvil. - BLABLACAR - Archivo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de movilidad Blablacar ha anunciado este martes su próximo desembarco en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay en lo que supone un "paso clave" para su plan de crecimiento global.

Según se desprende de una nota de prensa, la llegada a estos ocho países latinoamericanos se sumará a los 21 en los que la aplicación francesa fundada en 2006 ya está implantada. La misma cuenta con más de 29 millones de usuarios únicos activos al año.

BlaBlaCar ha recordado que lleva operando en América Latina desde hace once años, cuando entró en México y Brasil. Es más, este último país se ha convertido en el segundo mayor mercado para la compañía al registrar más de cinco millones de usuarios anuales, solo por detrás de la India.

"Este lanzamiento forma parte de un ambicioso plan de crecimiento global de BlaBlaCar, que ofrece una opción de movilidad eficiente y accesible, sobre todo ante el incremento actual en el precio del combustible", ha afirmado el cofundador y consejero delegado de Blablacar, Nicolas Brusson.

"En los 21 países en los que operamos estamos observando cómo cada vez más conductores se suman al uso del coche compartido por el ahorro y nos alegra acercar esta alternativa de economía colaborativa a millones de personas más en Latinoamérica", ha añadido.