Boeing y el arrendador Macquarie AirFinance acuerdan un pedido de 30 aviones 737 MAX

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Boeing y Macquarie AirFinance han anunciado este martes un pedido del arrendador por 30 aviones del modelo 737-8, ampliando su cartera a 70 unidades, tras la primera compra en 2024, según un comunicado de prensa.

Para el CEO de la compañía, Eamonn Bane, al ampliar su flota con estas aeronaves, refuerza su compromiso de "ofrecer soluciones sostenibles y rentables a los socios", a la vez que apoya el futuro de la aviación global.

Por su parte, el vicepresidente sénior de Ventas Comerciales y Marketing de Boeing, Brad McMullen, ha destacado que las arrendadoras siguen siendo "un socio importante" para el fabricante y las aerolíneas globales.

Macquarie AirFinance cuenta con una cartera de de 227 aeronaves arrendadas a 84 aerolíneas en 48 países y una cartera de pedidos en firme de 105 aviones Boeing y Airbus de fuselaje estrecho.