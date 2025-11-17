Boeing vende cerca de 100 aviones en su primer día en el Salón de Dubái, con 65 777X por 32.790 millones

Boeing vende cerca de 100 aviones en su primer día en el Salón de Dubái, con 65 unidades 777X por 32.790 millones. - EMIRATES

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Boeing ha cerrado pedidos por 85 aviones comerciales durante el primer día de celebración del Salón Aeronáutico de Dubái, que se celebra hasta el 21 de noviembre, entre los que destaca un encargo de 65 unidades 777-9 por parte de Emirates por valor de 38.000 millones de dólares (32.790 millones de euros).

Esta compra de la aerolínea emiratí supone el tercer pedido de la familia 777X, elevando la cifra total a 270 unidades, que incluye los modelos 777-9 y 777-8. Tras este pedido, la compañía ha afirmado en un comunicado que espera recibir aviones del fabricante norteamericano a lo largo de los próximos años hasta 2038.

En los resultados financieros correspondientes a los nueve meses, la firma estadounidense comunicó un retraso del calendario del programa 777X, por lo que se prevé que la primera entrega del 777-9 se materialice en 2027.

En cuanto a sus prestaciones, se prevé que el 777-9 reducirá el consumo de combustible y las emisiones en un 20% en comparación con los aviones a los que sustituye. Además, los pasajeros viajarán en una cabina más amplia y espaciosa, con mejores niveles de humedad y mayor iluminación natural.

En cuanto a los Boeing 737 MAX, el fabricante ha anunciado un pedido de 11 y 9 aeronaves 737-8 por parte de Ethiopian Airlines y Air Senegal, respectivamente.

Para la primera compañía, esta compra permitirá ampliar sus redes regionales e internacionales y su centro de operaciones en Addis Abeba. Así, Ethiopian Airlines opera la mayor flota de aviones Boeing de África y tiene la mayor cartera de pedidos de aviones 737 MAX, 777X y 787 Dreamliner del continente.

De su lado, Air Senegal ha concretado un encargo que representará su mayor adquisición de flota hasta la fecha, siendo su primer pedido a Boeing desde 2004. De esta forma, ampliará su red en Europa e inaugurará nuevas rutas desde Dakar a Oriente Medio y América.

EMBRAER, PEDIDOS DE HASTA 20 AVIONES

En cuanto a la firma brasileña Embraer, Helvetic Airways ha comprado tres aviones E192-E2, con derecho de compra de otros cinco adicionales y una primera entrega prevista para finales del 2026.

Este último pedido permitirá a la aerolínea suiza incrementar su flota de E2 de 12 a 20 aviones en los próximos años. La compañía suiza encargó por primera vez el E2 en 2018, con un pedido en firme de 12 E190-E2, incluidos los derechos de conversión al E195-E2.

Asimismo, la aerolínea Air Côte d'Ivoire ha firmado un acuerdo para un pedido de cuatro unidades E175, con derechos de compra para ocho aviones adicionales, como parte de la modernización de su flota y de su estrategia de expansión regional.

En este caso, Air Côte d'Ivoire utilizará estos aviones en rutas nacionales y regionales con el objetivo de mejorar su conectividad y sustituir gradualmente su flota de turbopropulsores.