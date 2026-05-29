Bruselas recuerda a España que debe garantizar las indemnizaciones por los retrasos en trenes tras Adamuz

Archivo - Viajeros en la estación de Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea considera que el Gobierno español tiene la obligación de garantizar la indemnización de los pasajeros por los retrasos sufridos derivados del accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el 18 de enero de 2026 en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en el que fallecieron 46 personas y más de un centenar resultaron heridas.

De este modo, el Ejecutivo comunitario se ha pronunciado a favor de los pasajeros, indicando que los problemas en la infraestructura ferroviaria no eximen a las empresas ferroviarias, de acuerdo con el reglamento comunitario.

Tras una pregunta parlamentaria presentada por los eurodiputados del Partido Popular Dolors Montserrat, Borja Giménez Larraz, Elena Nevado y Juan Ignacio Zoido, el comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, ha subrayado que el reglamento europeo sobre los derechos de los viajeros ferroviarios establece expresamente que la actuación del administrador de infraestructuras no libera a las compañías ferroviarias de su obligación de compensar a los pasajeros por los retrasos sufridos.

La Comisión ha recordado además que corresponde a los Estados miembros y a sus organismos nacionales de ejecución garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa europea de protección de los viajeros y adoptar las medidas necesarias cuando se produzcan incumplimientos.