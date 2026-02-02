Bustinduy anuncia que la medida para topar precios del transporte en situaciones de emergencia está ya lista

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que la medida para topar los precios del transporte en situaciones de emergencia como la acontecida en Adamuz (Córdoba) está preparada para su aprobación.

En concreto, el titular del ramo ha manifestado que el departamento que lidera ya ha presentado a los ministerios de Economía y de Presidencia la propuesta para que se "establezca un tope en los precios de los transportes alternativos que corresponda al precio medio que tuvieron esos transportes en el mes anterior a que sucediera el acontecimiento".

"Uno podría preguntarse, ¿estas compañías tienen un coste mayor de explotación de esas líneas ahora? ¿Hay algún factor que haya determinado que sus costes se hayan subido? No, lo que están aprovechando es una situación en la que se ha restringido la oferta porque no están funcionando los trenes y entonces pueden cargar el precio que quieran", ha denunciado Bustinduy este lunes en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

Así, el ministro de Sumar ha recordado que dicha situación ya se dio con los incendios este verano pasado y generó una "indignación absoluta".

"Entonces nos hemos puesto a trabajar y hemos terminado ya una propuesta de modificación para asegurar que esto no pueda pasar, y que en una situación de emergencia, pues poder establecer un tope para asegurar que nadie pueda lucrarse de manera extraordinaria con una de necesidad que nos afecte como consecuencia, pues como pueden ser los incendios o un accidente", ha explicado.

De este modo, Bustinduy ha asegurado que en cuanto el documento tenga su aprobación se llevará al Consejo de Ministros para su aprobación.

Cabe recordar que desde Consumo ya se prohibió, a raíz de la dana, que las empresas que personalizan precios de forma automática los puedan subir en aquellas situaciones que puedan calificarse de emergencia de protección civil, en referencia a negocios como los vehículos VTC o el alquiler de alojamiento de forma online.