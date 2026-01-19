CCOO pide que se investiguen las causas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) "de manera exhaustiva"

Un herido es trasladado desde el Polideportivo de Adamuz tras el accidente de tren - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector ferroviario de CCOO ha lamentado el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) y en el que, por el momento, han fallecido al menos 39 personas y han resultado heridas más de 150.

El accidente se produjo al descarrillar tres vagones de un tren Iryo con origen Málaga y destino Madrid que invadieron la vía contraria por la que circulaba un Alvia en dirección Huelva, lo que provocó que sus dos primeros vagones cayeran por un terraplén de cuatro metros.

"Queremos trasladar nuestro más sincero pésame a las familias y personas allegadas de las víctimas mortales, así como nuestro apoyo y solidaridad a todas las personas heridas, deseando su pronta y completa recuperación", ha subrayado el sindicato.

CCOO considera "imprescindible" que se investiguen, "de manera exhaustiva", las causas del accidente, "con total transparencia y rigor", para depurar las responsabilidades que correspondan y, sobre todo, para garantizar que se adopten todas las medidas necesarias que eviten que un accidente de estas características vuelva a producirse.

"La seguridad de las personas trabajadoras y de la ciudadanía debe ser siempre una prioridad absoluta en el transporte ferroviario. Desde CCOO, estaremos vigilantes y colaboraremos en todo lo necesario para que se esclarezcan los hechos y se refuercen las condiciones de seguridad", ha subrayado el sindicato en un comunicado.