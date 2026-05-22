CCOO y UGT de Cataluña desconvocan las huelgas de mayo y junio en Rodalies tras acordar mejoras

Archivo - Usuarios de Rodalies en la estación de Sants. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT de Catalunya han desconvocado las huelgas previstas para el 27 de mayo y 5 de junio en el servicio de Rodalies, después de que una reunión con la dirección de la compañía haya acabado en un acuerdo sobre mejoras del servicio, han explicado ambos sindicatos este viernes.

El acuerdo contempla, entre otras medidas, la puesta en marcha de un proceso de movilidad funcional para cubrir plazas vinculadas a la intervención, lo que permitirá "avanzar en la cobertura de las necesidades operativas existentes" y mejorar el servicio, señalan ambos sindicatos.

También afirman que la compañía se ha comprometido a trasladar "al área competente" la necesidad de valorar un refuerzo de la seguridad, tanto para los trabajadores como las personas usuarias.

Desde la compañía, han explicado que tanto el acuerdo como la desconvocatoria son una buena noticia para los usuarios de Rodalies.

Ambos sindicatos, por su parte, también han valorado positivamente el acuerdo, y se han comprometido a "continuar trabajando para garantizar unas condiciones laborales adecuadas y un servicio público de calidad".