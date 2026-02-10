CGT mantiene la huelga del sector ferroviario al considerar "insuficiente" el acuerdo con el Gobierno

Trenes en los andenes de la estación de tren Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

SFF-CGT va a mantener la huelga convocada para los días 10 y 11 de febrero en Adif, Renfe, Iryo, Ouigo y Serveo al considerar que los acuerdos alcanzados por el Gobierno y los tres principales sindicatos del sector ferroviario --CCOO, UGT y Semaf-- son "insuficientes".

En un comunicado, CGT ha afirmado que los acuerdos "no suponen un cambio real del modelo ferroviario", sino un "nuevo parche destinado a desactivar el conflicto sin abordar las causas que han llevado al sector a la situación actual". "Vuelven a dejar fuera a una parte importante del sector y de sus plantillas", ha argumentado.

La organización sindical también ha sostenido que "no se pueden desconvocar huelgas sin un análisis riguroso, profundo y honesto de los acuerdos que se plantean", especialmente tras semanas de movilización y con un "sector al límite".

Para CGT, en el texto faltan "elementos esenciales" que afectan directamente a la seguridad, a las condiciones laborales y al funcionamiento del sistema. Así, entre otras cuestiones, señala que no se abordan los problemas de las empresas privadas, "donde persisten la precariedad, la sobrecarga de trabajo y la falta de medios", ni tampoco se establece una dotación mínima obligatoria de personal a bordo de los trenes.

ACUERDO DE LOS PRINCIPALES SINDICATOS

Semaf (maquinistas), CCOO y UGT han desconvocado este lunes por la tarde la huelga de trenes que iba a alargarse hasta el miércoles, tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que aumenta el empleo y la inversión en el sector.

Según el acuerdo firmado entre los sindicatos y el ministerio que dirige Óscar Puente, una de las medidas es incrementar las plantillas de Adif y Renfe en hasta 3.600 plazas adicionales. También incluye un plan de choque con un fuerte refuerzo de inversión en mantenimiento de la red ferroviaria entre 2026 y 2030 y de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), entre otras medidas.

Al igual que CGT, SF-Intersindical y Alferro no han participado en las negociaciones y no han desconvocado la huelga, por lo que la misma sigue adelante, aunque ahora con menos apoyo.