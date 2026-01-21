La circulación de Rodalies en Cataluña permanece suspendida tras un accidente de tren con una víctima mortal

El tren accidentado Gelida, Barcelona - LORENA SOPENA / Europa Press

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adif "mantiene suspendida la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies" ante los efectos que el temporal ha provocado en la infraestructura en Cataluña y que ha provocado el descarrilamiento de un tren en Gelida (Barcelona), con una víctima mortal, cinco heridos graves, seis menos graves y 26 leves.

El servicio se restablecerá "una vez reconocida la infraestructura y comprobado que queda libre de obstáculos caídos", informa en un mensaje de X recogido por Europa Press.

El descarrilamiento de un tren de la línea R4 de Rodalies este martes por la noche en Gelida (Barcelona) está relacionado con el desprendimiento de un muro de contención causado por el temporal, según la Generalitat.

Por este motivo, se ha suspendido todo el transporte ferroviario en Cataluña para revisar la infraestructura y detectar posibles desprendimientos o desperfectos provocados por el temporal.

Renfe ha habilitado el teléfono 900 101 660 para atender a los familiares de las víctimas del descarrilamiento de este tren de Rodalies en Gelida.

La compañía ha informado en un comunicado que "el desprendimiento de un muro sobre las vías a causa del temporal ha provocado la colisión de un tren entre Sant Sadurní y Gelida", con el resultado de una persona fallecida y heridos de diversa consideración.