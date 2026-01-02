La CNMC analiza en segunda fase la compra de Armas por parte de Baleària tras detectar riesgos de competencia

Archivo - Imagen de 'fast ferries' de Baleària. - BALEÀRIA - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado la segunda fase del análisis de las tres operaciones -- zonas de Alborán, el Estrecho y Canarias-- por las que Baleària adquiere el control exclusivo de determinados activos de Armas Transmediterránea, después de detectar riesgos para la competencia en la primera fase de investigación.

En concreto, los riesgos identificados se relacionan con el incremento de precios, pérdida de calidad y/o reducción de frecuencias en Sur Península-Alborán (al menos en las rutas Sur Península - Melilla y Almería - Nador), así como en Península-Canarias.

Para el organismo regulador, es "especialmente preocupante" en las rutas donde no existen Obligaciones de Servicio Público (OSP), ya que no se establecen tarifas máximas. No obstante, este riesgo también se genera en las rutas que sí que cuentan con dichas obligaciones, donde hay determinadas rutas de los mercados Península-Canarias y Sur Península-Melilla.

"Adicionalmente, en estas zonas bajo OSP, existirían riesgos para las licitaciones, al reducirse de dos a uno las navieras que han participado en concursos públicos en los últimos años", ha añadido en un comunicado.

Por actividades, Competencia ha advertido de que la operación en la zona de Alborán permitiría a Baleària reforzar su posición como principal operador, debido a que tendría una "escasa presión competitiva" y, en la mayoría de los mercados afectados, quedaría como único prestador.

En el ámbito de las rutas Península-Canarias, por su parte, la actividad supondría la consolidación de Baleària como única naviera en esos mercados.

Sobre el caso del Estrecho, existe además una operación notificada por DFDS, actualmente en análisis (C/1639/25), que "afecta al mismo ámbito geográfico que la operación de Baleària en la zona Sur Península-Estrecho".

En la ruta Algeciras-Tánger Med, ambas operaciones se solapan. En caso de ser autorizadas, Armas dejaría de prestar servicio y el número de navieras se reduciría de cuatro a tres, según el regulador.

COMPROMISOS INSUFICIENTES

Baleària ha presentado compromisos para la zona Península-Canarias, así como su renuncia a la licencia en la ruta Nador-Almería. Sin embargo, la CNMC considera que los riesgos identificados no permiten autorizar estas operaciones sin compromisos y que las medidas presentadas requieren de un análisis en mayor profundidad en segunda fase.

En el caso del Estrecho, estima necesario analizar la modificación completa que se produciría en la estructura del mercado por ambas operaciones.

El paso a segunda fase no prejuzga las conclusiones de la operación, ha explicado el regulador, que podrá requerir más información a los operadores. Además, la notificante y terceros interesados podrán presentar alegaciones para la defensa de sus legítimos intereses.

"La resolución final podrá autorizar, acordar compromisos, subordinar la operación a condiciones o prohibir la operación de concentración", ha añadido.