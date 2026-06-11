Consumo investiga a Volotea por su recargo por el alza de combustible, ya eliminado, tras denuncia de Facua

Archivo - Avión de Volotea. - VOLOTEA - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación a Volotea por el recargo vinculado a la subida del precio de combustible a billetes ya reservados, que se dejó de aplicar desde ayer miércoles para nuevas reservas tras casi tres meses en vigor, después de la denuncia de Facua-Consumidores en Acción.

En un comunicado, la asociación insta a los usuarios a reclamar a la aerolínea la devolución del sobrecoste que hayan tenido que afrontar por esta medida, bautizada como 'Fair Travel Promise'.

El pasado abril, Facua remitió una denuncia al Dirección General de Consumo en la que pedía que abriese una investigación por este recargo adicional de hasta 14 euros, ya que la considera una "cláusula abusiva y contraria" a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Así, Facua criticó que esta medida implicaba que los usuarios no pudiesen saber con exactitud el precio final del billete en el momento de la compra, ya que el recargo se aplicaba siete días antes de la realización del vuelo.

Para Facua, este hecho limitaba su capacidad de poder realizar comparaciones entre las distintas aerolíneas, lo que "suponía un perjuicio añadido para aquellos que comprasen con Volotea".

También advirtió de que la posibilidad de que limitar temporalmente la aplicación de este recargo a situaciones extraordinarias podría terminar provocando que la aerolínea lo eliminase en situaciones en las que el barril de crudo comience su bajada de precio.

En el anuncio del fin del recargo, Volotea destacó que, desde el inicio de su implementación, el 97% de los clientes ha optado por confirmar su viaje y seguir adelante con sus planes.

En palabras de su director general, David González, la medida nació de una idea "muy sencilla": "garantizar que nuestros clientes pagaran un precio justo por el combustible, ni un euro más, al tiempo que manteníamos las tarifas lo más accesibles posible".

Además de en España, con críticas también de Asufin, la Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado (AGCM) en Italia inició una investigación contra Volotea por presuntas prácticas comerciales desleales en relación a este recargo. En opinión del organismo italiano, este ajuste de los precios de los billetes de avión infringe las normas de protección al consumidor.