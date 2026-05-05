easyJet confirma que operará su programa de vuelos y que no subirá los precios de los vuelos ya reservados

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MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

easyJet ha confirmado su intención de operar el programa de verano al completo en toda su red en un contexto en el que otras aerolíneas han decidido recortar vuelos ante el aumento de los costes del combustible y su posible escasez como consecuencia de la guerra en Irán.

Con ello, espera que la compañía transporte a más de 50 millones de pasajeros durante la temporada de verano. Por este motivo, ha lanzado un compromiso de "reserva con confianza" para "convencer a los clientes indecisos y garantizarles que sus vacaciones de verano están asegurada".

De esta forma, la aerolínea se compromete a que el precio de los vuelos se mantendrá fijo una vez confirmada la reserva, garantizando que los clientes no sufrirán incrementos de tarifas entre el momento de la compra y el vuelo.

El compromiso de seguir "ofreciendo las vacaciones tan esperadas" por los clientes llega en un momento en el que el sector está registrando reservas más tardías en un contexto de mayor incertidumbre.

En ese sentido, easyJet garantiza que, en caso de que las aerolíneas se vean obligadas a cancelar algún vuelo, los clientes tienen garantizado siempre un vuelo alternativo, un bono o el reembolso completo.

El consejero delegado de easyJet, Kenton Jarvis, ha indicado que los acontecimientos globales pueden afectar a la confianza de los viajeros, pero cree que todo el mundo tiene "derecho a reservar sus vuelos con total tranquilidad". En este sentido, ha subrayado que a clientes "no se les cobrará nada adicional después de realizar la reserva, incluidos recargos por combustible".