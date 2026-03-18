España recibió casi 14 millones de pasajeros aéreos internacionales al inicio de 2026, un 5,2% más

Un mostrador de facturación de Iberia en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

España recibió la llegada de cerca de 13,8 millones de pasajeros internacionales por vía aérea entre enero y febrero de 2026, lo que supone un aumento del 5,2% frente al mismo periodo de un año antes, según los datos publicados este miércoles por Turespaña.

Durante el segundo mes del año, el número de viajeros extranjeros que llegaron en avión fue de 7,1 millones, con un aumento también del 5,2% más que en febrero de 2025.

Aunque aumentaron las llegadas desde todos los principales mercados emisores, excepto Alemania y Países Bajos, resaltó la subida interanual de Polonia (+22,7%) y la positiva tendencia de Irlanda (+7,8%) y Estados Unidos (+6,8%).

En la diversificación de mercados --'resto de países'-- destacaron por su volumen e incremento de llegadas de pasajeros internacionales los mercados de Emiratos Árabes Unidos, China y Brasil, creciendo un 9,3% con respecto al segundo mes de 2025.

Entre los mercados tradicionales, Reino Unido emitió en torno a 1,3 millones de pasajeros internacionales y generó el 19% del total del flujo de llegadas a España en febrero, con un avance interanual del 3,5%.

Canarias fue su principal destino, con una cuota de 40,2% del flujo total, seguido de la Comunidad Valenciana y Andalucía, con cuotas del 16,3% y 14,5%, respectivamente. La Comunidad de Madrid, de su lado, obtuvo una notoria subida de más de 18.000 pasajeros adicionales este mes.

Desde Alemania volaron 0,8 millones de pasajeros --11,8% del total--, con un retroceso interanual del 1,7% en febrero, caída que repercutió sobre todo en Canarias y Madrid. Asimismo, Canarias fue la principal receptora, con una cuota del 35,6% de llegadas, seguida de Baleares y Cataluña, que acapararon el 17,1% y 14,6% respectivamente. Como es habitual, el mercado alemán lidera las llegadas en compañías tradicionales.

Por su parte, Italia alcanzó el 10,9% del flujo de pasajeros recibido en febrero --772.296--, con un crecimiento interanual del 7,4%, que benefició principalmente a la Comunidad de Madrid y Cataluña, con la recepción conjunta del 59,9% del flujo total. Valencia registró una notable subida (+18,7%) hasta los 16.773 pasajeros adicionales este mes.

Además, Francia emitió el 7,4% del total de pasajeros, mostrando una subida interanual del 1,6% en febrero. Madrid acaparó el 31,4% de las llegadas totales y Cataluña, el 27,5% del flujo. Todas las comunidades, excepto Cataluña y Baleares, elevaron la llegada de pasajeros internacionales desde este mercado, destacando Madrid y Andalucía.

Otra caída fue la de los pasajeros llegados desde Países Bajos, que representaron el 4,4% del total, con un retroceso del 4,7% en febrero, afectando prácticamente a todas las comunidades excepto a Canarias, que registró un aumento del 3,3%. Sus principales destinos fueron la Comunidad Valenciana y Andalucía con sendas cuotas del 21,8% y 20,3%.

MADRID, EL QUE MÁS CRECIÓ EN FEBRERO

En febrero, las seis principales comunidades acapararon el 97,7% del total de llegadas, registrando todas aumentos, excepto Baleares. Por su parte, la Comunidad de Madrid registró la subida más intensa (+7,9%) y Canarias fue la que apuntó la subida más suave (+2,1%).

En cuanto a aeropuertos, el Adolfo Suárez Madrid-Barajas encabeza la lista, recibiendo 1,9 millones de pasajeros, un 7,9% más. Asimismo, el aeródromo que mayor crecimiento interanual experimentó fue el de Sevilla, con un 11,8%.