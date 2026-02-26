Finnair ganó 18,4 millones de euros en 2025, un 50% menos, afectada por huelgas

Archivo - Finnair ofrece vuelos diarios a la Laponia Finlandesa desde 290 euros ida y vuelta. - FINNAIR - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Finnair registró un beneficio neto de 18,4 millones de euros en 2025, un 50,3% menos que un año antes, al sufrir el impacto negativo de una serie de acciones sindicales a lo largo del ejercicio, según ha indicado este jueves la compañía.

Tanto el beneficio bruto de explotación (Ebitda) como el resultado operativo comparable se vieron especialmente afectados por estas huelgas. En concreto, el resultado operativo se vio reducido en 68 millones de euros.

Así, el Ebitda alcanzó los 403,7 millones de euros tras una contracción del 16,1% en comparación con el año anterior, mientras que el beneficio operativo se rebajó un 60,3%, hasta los 60,1 millones de euros.

El resultado operativo fue de 64,2 millones de euros, un 43,7% menos, mientras que los gastos alcanzaron los 81,9 millones de euros, un 23,6% por debajo de un año antes.

El consejero delegado de la compañía, Turkka Kuusisto, ha indicado que 2025 fue un año difícil para la aerolínea, pero también "crucial desde el punto de vista del desarrollo".

Así, ha resaltado que el entorno operativo fue inestable durante todo el año, marcado por acciones sindicales, el aumento de los costes y la incertidumbre geopolítica y económica en los mercados clave.