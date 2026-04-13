Gualda (SEPI) defiende que Plus Ultra es "estratégica" para la conectividad y el turismo en España

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, ha señalado que Plus Ultra, compañía que recibió 53 millones con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, cumplía la condición de "estratégica" por su importancia como operador de categoría de aerolínea de largo recorrido y por su contribución al turismo y la economía de España.

Durante su comparecencia en la Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la SEPI en el Senado, Gualda ha señalado que la Comisión Europea definió que el sector del transporte era de por sí estratégico y ha recalcado que "no importa que fueran empresas pequeñas".

Gualda ha defendido que la compañía era solvente, porque de no ser así, no dispondría de licencia por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y que una empresa puede tener pérdidas y ser solvente.

Asimismo, ha recalcado que Plus Ultra es una de las 20 compañías aéreas con licencia de 'Tipo A' que hay en España "frente a muchas compañías europeas", lo que significa que "no importa si son estratégicas", sino que permite que haya vuelos de gran tamaño. "España hubiera sido menos competitiva en turismo y economía con menos licencias de 'Tipo A' en el aeropuerto de Madrid", ha subrayado.

Además, ha recalcado que esta ayuda fue concedida a la compañía, no a sus accionistas, por lo que se analizó la situación de la empresa y no de las personas individuales que participaban en ella.

Por tanto, ha incidido en que Plus Ultra cumplía con los 13 requisitos de elegibilidad que dicta la ley para beneficiarse de este mecanismo, tal y como se demostró en la auditoría realizada durante "casi dos años" por el Tribunal de Cuentas y que se ha demostrado judicialmente que no existe ningún "ilícito penal" en torno a este expediente.

"Respecto al otorgamiento de la ayuda, estoy absolutamente tranquila porque es correcto", ha declarado, aclarando que el expediente ha sido "investigado por un juzgado durante dos años sin encontrar ningún ilícito penal y auditado por el Tribunal de Cuentas, que ha respaldado cómo se otorgó", y ha añadido que la SEPI está colaborando con la Justicia en la investigación del supuesto blanqueo de capitales de Plus Ultra, un asunto sobre el que la SEPI no ha investigado porque no entra dentro de sus funciones "ni tiene la capacidad".

"SEPI lo que hace es el control de esa financiación para asegurarse de que la empresa tiene capacidad de devolver los fondos públicos y ahí no hemos detectado ninguna irregularidad", ha incidido.

También ha explicado que SEPI ha realizado más de 40 comisiones de seguimiento con Plus Ultra para comprobar que cumple el plan de viabilidad y que tiene capacidad de devolver los fondos públicos.

En esta línea, ha indicado que Plus Ultra ya ha devuelto 12 millones de euros en intereses relativos a esta ayuda. "No es amortización, pero ha devuelto 12 millones. Una compañía quebrada no tiene 12 millones para devolver", ha subrayado.

"NO HAY NINGUNA IRREGULARIDAD EN EL EXPEDIENTE DE AIR EUROPA"

Gualda también ha defendido que no existía ninguna irregularidad en el expediente para la concesión de 475 millones de euros a Air Europa, una cantidad que la aerolínea ya ha devuelto.

"Este expediente fue otorgado conforme a los 13 criterios de elegibilidad que establece el Real Decreto Ley que aprobó el Fondo de Solvencia amparado en el marco temporal de la Comisión Europea y fue avalado por el Tribunal de Cuentas", ha señalado.

Así, ha recalcado que no han constatado, en ninguno de los controles que se han hecho por parte de SEPI y el Fondo de Solvencia, que haya habido intervención "de ninguna persona, ninguna influencia, ninguna opinión ajena al cumplimiento del procedimiento administrativo".

Asimismo, ha explicado que la ayuda fue concedida a Air Europa de forma independiente a su matriz, Globalia, quien tenía abierto un contencioso con la Agencia Tributaria. "Globalia no es beneficiaria de ninguna ayuda del Fondo de Solvencia", ha remarcado.