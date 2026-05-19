Iberia Express obtiene el sello 'Madrid Excelente' y lo incluye en su modelo Airbus A321neo

Iberia Express con el sello "Madrid Excelente" en su modelo Airbus A321neo - IBERIA EXPRESS

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Iberia Express ha obtenido el sello 'Madrid Excelente', que certifica a la low cost del grupo Iberia los cuatro fundamentos del modelo sobre el que se ha construido este reconocimiento: valores, personas, entorno e innovación.

Asimismo, su modelo Airbus A321neo llevará esta distinción en el fuselaje por todos los destinos de Iberia Express en Europa, Oriente Medio y norte de África.

En la auditoría realizada por Aenor se ha evaluado a Iberia Express en diez áreas: estrategia, ética y transparencia, resultados, medioambiente, sociedad, empleados, clientes, proveedores, gestión y transformación e innovación.

Dentro de estos ámbitos, algunos de los aspectos valorados positivamente han sido, en el área de valores, la consistencia de la aerolínea con su misión de ofrecer una experiencia a sus clientes basada en la excelencia, la puntualidad y la amabilidad, destacando que en 2025 Iberia Express ha sido la aerolínea más puntual de Europa por tercer año consecutivo.

En el área de entorno, se ha subrayado la eficiencia de su flota, con un 50% de aviones Airbus A321neo de última generación que reducen el consumo de combustible y las emisiones, así como la certificación medioambiental IEnvA del programa voluntario de IATA con la que cuenta la compañía (IATA Environmental Assessment).

En el área de personas, se ha destacado su centro de formación, donde pilotos y tripulantes de cabina reciben formación continua, así como su certificación como escuela de formación inicial de TCP, con cerca de 700 profesionales formados anualmente.

En el área de innovación, se han valorado los programas internos de mejora de procesos y los modelos de 'machine learning' desarrollados para mejorar la relación con los clientes.

La directora general de Madrid Excelente, Elena Mantilla, ha destacado "el firme compromiso" de Iberia Express con la excelencia en el ámbito de la aviación comercial y el transporte aéreo, subrayando su capacidad de innovación, eficiencia operativa, orientación al cliente y "responsabilidad social corporativa".

Por su parte, el CEO de Iberia Express, Carlos Gómez, ha señalado que para la compañía es "un orgullo" obtener este sello, recordando su modelo de negocio híbrido pionero, su operativa de más de 100 vuelos diarios en Madrid y su objetivo de generar un impacto social positivo a través de la conectividad.