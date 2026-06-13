Iberia inaugura una nueva ruta con Toronto desde este sábado con 34.576 plazas para la temporada de verano

Archivo - Avión A321XLR de Iberia. - IBERIA - Archivo

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Iberia fortalece su operativa en Norteamérica y añade un nuevo destino de largo radio a su red con la inauguración de una nueva ruta entre Madrid y Toronto (Canadá) desde este sábado, conexión que contará con cinco frecuencias semanales --lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos-- y ofrecerá 34.576 plazas hasta el final de la temporada de verano.

Los vuelos serán operados con el Airbus A321XLR, aeronave del que la compañía española fue lanzadora y que supone el modelo más moderno de su flota para operaciones transatlánticas.

El A321XLR incorpora la nueva cabina Airspace, que ofrece compartimentos superiores más amplios, iluminación LED y una sensación de mayor espacio, además de contar con dos clases --Business y Turista-- con un total de 182 asientos.

Esta nueva ruta, junto a las novedades en Estados Unidos, concentran el mayor aumento de capacidad para una temporada récord por parte de Iberia, con 21,4 millones de asientos totales desde el 29 de marzo.

Este crecimiento de plazas se produce en pleno desarrollo del Plan de Vuelo 2030 en Iberia y viene impulsado por la incorporación en los últimos meses de nuevos aviones de largo radio, entre los que se encuentran seis nuevos Airbus A321XLR y un A350-900.

En Estados Unidos, Nueva York será uno de los ejes de la operativa, con la ya incorporación de un nuevo vuelo diario al aeropuerto de Newark, que se suma a los dos diarios operados a JFK. Además, será el primer verano completo en el que Iberia operará la ruta a Orlando, inaugurada en octubre de 2025, con tres frecuencias semanales y un total de 51.856 plazas.

Sobre Latinoamérica, como principales novedades se encuentran las nuevas rutas con Recife y Fortaleza en Brasil, y Monterrey en México, cuyo este último trayecto empezó a operar el pasado 2 de junio con tres frecuencias semanales.

Pese a un contexto marcado por la incertidumbre por la crisis en Oriente Próximo, que ha provocado alzas en el precio del combustible para aviones e interrupciones en el suministro, desencadenando ajustes y cancelaciones de operativa en el sector aéreo mundial, desde Iberia mantiene con normalidad la planificación de sus operaciones de cara a este periodo estival, por lo que han descartado recortes o eliminación de vuelos.