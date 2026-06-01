Iberia incorpora desde este lunes a Joana de Epaza, ex de Vueling, al frente de la dirección financiera

La nueva directora financiera de Iberia, Joana de Epaza. - IBERIA

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Iberia ha anunciado el comienzo de la andadura de Joana de Epaza al frente de su dirección financiera, en sustitución de Gabriel Perdiguero, que se incorpora a British Airways tras más de una década en la aerolínea española, según un comunicado.

Procedente del área financiera y de transformación en Vueling en los últimos años, De Epaza se incorpora en la compañía en pleno desarrollo del Plan de Vuelo 2030, la hoja de ruta para los próximos años.

"Sigue siendo una prioridad y este contexto puede ser una gran oportunidad para demostrar que, incluso en momentos complicados, tenemos resiliencia y somos consistentes en nuestros resultados", ha destacado la nueva directiva sobre la estrategia.

Además de su experiencia en la gestión de Vueling, De Epalza cuenta con más de 20 años de experiencia en puestos responsabilidad en las áreas de finanzas y gestión en distintas multinacionales como Alpine, Algeco o Elliot Group compañías en las que ocupó el puesto de directora financiero.

Tras estos cambios en Iberia, el área de Tecnología pasa a depender del director de Estrategia, Transformación y Sostenibilidad, Diego Fernández.