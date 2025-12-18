Iberia lanza una ficción sonora por Navidad interpretada por actores, empleados y el CEO de la compañía

Marco Sansavini en la grabación del cuento. - IBERIA

Iberia ha lanzado este jueves su primera ficción sonora, una producción especial de Navidad creada e interpretada por empleados de la compañía en la que también han participad actores y el consejero delegado de la compañía, Marco Sansavini.

'La última llamada, el cuento de Navidad de Iberia' está disponible para su escucha en Spotify y YouTube, y en su elaboración han colaborado empleados de la aerolínea de diversos departamentos, como aeropuertos, mantenimiento, seguridad, pilotos, tripulantes de cabina y del área corporativa de la compañía, como Sansavini, que ha interpretado uno de los papeles.

Todos ellos han estado acompañados por los actores Víctor Clavijo, Lola Baldrich, Laura Toledo, Ignacio Mateos, Ascen López, Antonio MM y Antonio Albella, que han puesto voz a los personajes principales de la historia.

El director de actores y de esta ficción sonora, Jesús Torres, ha declarado que ha sido un reto "divertido", ya que ha combinado "la soltura de los actores" con "la ilusión y exactitud del equipo de Iberia".

"Entre todos han hecho un cuento de Navidad en el que cabe todo el mundo y en el que unos han aprendido sobre el universo y el trabajo de otros. Ha sido una gran oportunidad para mirar más allá de nuestro puesto de trabajo", ha señalado.

UN CUENTO DE NAVIDAD

El relato cuenta la historia de un 22 de diciembre en el que Antonio, ingresado en un hospital de Madrid, sufre una grave enfermedad hepática. Afronta la que podría ser su última Navidad junto a su hijo y su nieto, y parece haber perdido la esperanza: solo un trasplante de hígado podría darle una segunda oportunidad.

Mientras tanto, en Barcelona, una intensa tormenta similar a Filomena --bautizada como Francis-- está provocando la cancelación de varios vuelos en El Prat, poniendo en riesgo el traslado urgente del órgano destinado a Antonio.

En paralelo, Ángel, técnico en emergencias sanitarias, finaliza su turno tras una noche de avisos provocados por resbalones y cenas de empresa. Pero una llamada de última hora cambia sus planes: debe regresar inmediatamente para encargarse del transporte del órgano hasta la puerta de embarque del vuelo IB0408.

La historia relata el esfuerzo, la coordinación y el compromiso de los equipos de Iberia para operar con éxito este vuelo en condiciones meteorológicas adversas y hacer posible un trasplante que podría salvar una vida. Un viaje contrarreloj que simboliza el impacto humano que se esconde detrás de cada operación aérea.

COLABORACIÓN CON LA ONT

Iberia colabora con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) desde 2013, facilitando el transporte de órganos destinados a trasplantes en todos sus vuelos de manera desinteresada. Su objetivo es garantizar que los órganos lleguen a su destino en el menor tiempo posible y con las máximas garantías de seguridad.

Desde el inicio de esta colaboración, el Grupo Iberia ha transportado más de 1.000 órganos, principalmente hígados y riñones, que requieren tiempos de isquemia especialmente críticos.

"Es un orgullo para una compañía como Iberia, colaborar desde hace más de una década con la ONT y poner nuestro granito de arena en una cadena que salva vidas", ha señalado directora de Comunicación, Relaciones Institucionales e Impacto Social de Iberia, Sonia Sánchez.