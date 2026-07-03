Iberia vuelve a Doha (Qatar) este viernes tras cuatro meses de suspensión por el conflicto en Oriente Próximo

Archivo - Avión A321XLR de Iberia. - IBERIA - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Iberia reanuda los vuelos a Doha (Qatar) desde Madrid a partir de este viernes, 3 de julio, después de cuatro meses de suspensión del servicio como consecuencia del conflicto militar en Oriente Próximo, que avanza en términos de paz.

De esta forma, la operativa se reinicia con tres frecuencias semanales: los miércoles, viernes y domingos. En concreto, los vuelos despegarán de Madrid a las 15.45 horas y llegarán a Doha a las 23.55 horas.

Por su parte, en sentido inverso, el vuelo saldrá de la capital qatarí a las 01.50 horas y aterrizará en Madrid a las 08.15 horas.

El Grupo Iberia --Iberia, Iberia Express y Air Nostrum-- operará 16.945 vuelos durante el mes de julio con una oferta de asientos que supera los 3 millones, lo que representa un incremento del 6,8% con respecto al mismo mes del año anterior.

Los destinos más demandados para el primer mes de temporada estival por los clientes del Grupo Iberia son Barcelona, Londres (Reino Unido), París (Francia), Roma (Italia), Atenas (Grecia) o Lisboa (Portugal); y Bogotá (Colombia), Buenos Aires (Argentina) y Ciudad de México en América Latina.

Este verano, Iberia ha puesto a disposición de sus clientes 21,42 millones de plazas durante la temporada estival, de finales de marzo a finales de octubre, con un crecimiento destacado en Estados Unidos, Canadá y América Latina.

En el caso de las operaciones con Tel Aviv (Israel), mediante la 'low cost' Iberia Express, la cancelación de los vuelos permanece extendida hasta el 31 de agosto.