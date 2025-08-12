India y China podrían reanudar vuelos directos entre ambos países cinco años después tras la pandemia

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

India y China se preparan para reanudar los vuelos directos tan pronto como el próximo mes de septiembre, después de suspenderse por la pandemia de Covid-19 y no restablecerse la conexión aérea posteriormente debido a tensiones en las relaciones diplomáticas entre ambos países.

En concreto, el Gobierno indio ha pedido a las aerolíneas que preparen vuelos al gigante chino con poca antelación, siendo "posible" que se haga un anuncio oficial al finalizar la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái a finales de agosto en China, tal y como recoge 'Bloomberg'.

En este contexto, el primer ministro indio, Narendra Modi, asistirá al encuentro, que comienza el 31 de agosto, donde podría reunirse con el presidente de China, Xi Jinping.

Recientemente, India ha concedido recientemente visados turísticos a los ciudadanos chinos tras años de restricciones.

Este anuncio coincide con que las relaciones de India con Estados Unidos atraviesan un momento tenso, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, duplicara los aranceles sobre los productos indios hasta el 50% como sanción por sus compras de petróleo ruso.

Los vuelos de pasajeros entre los dos países vecinos se suspendieron tras la pandemia de Covid-19, lo que obligó a los viajeros de India hacia China a pasar por centros de conexión como Hong Kong o Singapur.

Antes de la suspensión, las aerolíneas indias, entre ellas Air India e IndiGo, así como las aerolíneas chinas, como Air China, China Southern y China Eastern, operaban servicios entre las principales ciudades de ambos destinos.