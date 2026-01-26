La investigación de Adamuz podría retrasar la reapertura de la línea más allá del 2 de febrero

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, atiende a los medios en una rueda de prensa, en la sede del Ministerio de Transportes, a 23 de enero de 2026 - Matias Chiofalo - Europa Press
MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha informado de que la reapertura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía podría demorarse más allá del próximo lunes, 2 de febrero.
Puente ha explicado en una entrevista en La 1 de TVE que el juzgado todavía no ha dado los permisos pertinentes para que se lleven a cabo las tareas de reconstrucción sobre las vías.
"No sé si vamos a poder llegar al día 2 de febrero, porque no tenemos todavía el permiso del juzgado para actuar en todo el tramo de vía, lo que nos está retrasando un poco", ha señalado.
No obstante, ha asegurado que se están adelantando algunos trabajos, como la recuperación de la catenaria o en la acumulación de acopios, con el objetivo de que se pueda reponer la vía "cuanto antes", una vez se obtenga el permiso para entrar.
"En función de eso, veremos si llegamos al día 2 o todavía nos retrasamos un poco más, pero no es algo que esté en este momento en nuestra mano", ha concluido al respecto.