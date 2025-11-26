Iryo cifra en un 14% el seguimiento de la huelga y CGT apunta a un 87%

Archivo - Tren Iryo. - IRYO - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Iryo ha asegurado que el seguimiento de la huelga convocada por CGT se limita al 14%, mientras que el sindicato eleva esta cifra hasta el 87%, con unos servicios mínimos del 73%.

La primera jornada de huelga, según la compañía, tuvo un seguimiento del 15% y este martes ha bajado al 14%. Sin embargo, CGT cifró en un 87% el seguimiento de la huelga en su primera jornada.

En un comunicado, Iryo destaca que los servicios "se han producido con normalidad y sin incidentes", resaltando "la diligencia de los trabajadores y su contribución para el correcto desarrollo de la jornada", llegando todos los pasajeros a su destino gracias a la reubicación que se ha hecho desde los trenes cancelados.

"Iryo agradece de forma especial la disponibilidad de los empleados cuyos trayectos habían sido anulados por los servicios mínimos, y que se han ofrecido de forma voluntaria a trabajar", defiende la empresa.

Tras el 25 y 26 de noviembre, la huelga convocada por CGT, que cuenta con una representación del 37,5% en las delegaciones sindicales de la empresa, continuará este jueves, así como el 5, 6, 7 y 8 de diciembre, desde las 00.00 hasta las 23.00 horas, afectando a los colectivos de Tripulación, Mantenimiento, CEX, Sala de Control y Oficinas en todos los centros de trabajo.

La huelga busca la firma del I Convenio Colectivo en la empresa, con salarios congelados desde 2022, según CGT, en el colectivo de tripulación, que desempeña simultáneamente funciones de venta, embarque, servicio a bordo e intervención.

En cuanto al personal de mantenimiento, el sindicato asegura que las propuestas económicas llegan incluso a situarse por debajo de los salarios actuales del propio personal, creando dobles escalas para el mismo trabajo.

Iryo ha presentado cuatro propuestas económicas que asegura que incluyen mejoras en salario base y retribución variable, nuevos pluses, una reducción de jornadas y la introducción de nuevas clasificaciones profesionales.

Además, ha propuesto un convenio con una vigencia inicial de un año, de carácter transitorio, que permita contar con una visión más precisa de la evolución del mercado y de la compañía.