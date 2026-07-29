Lufthansa y Air France-KLM se lanzan a por la portuguesa TAP con sendas ofertas vinculantes

Archivo - Avión de TAP Air Portugal. - TAP - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Grupo Lufthansa y Air France-KLM han presentado este miércoles, en el último día de plazo, ofertas vinculantes para hacerse con una participación minoritaria en la portuguesa TAP Air Portugal, lo que eleva el proceso al siguiente nivel con la posterior evaluación del Gobierno luso, antes de decidir la elección del licitador definitivo a principios de septiembre.

Así lo han confirmado ambas compañías en sendos comunicados sobre un operación en la que el Gobierno de Portugal tiene previsto vender hasta un 49,9% de la aerolínea, mientras que reserva un 5% inicialmente para los empleados.

El consejero delegado de Lufthansa, Carsten Spohr, ha resaltado que esta operación es el "siguiente paso lógico" para la firma germana, ya que durante décadas ha invertido en Portugal, creando y asegurando empleos cualificados y conectando el país con Europa.

"Queremos fortalecer la aerolínea nacional portuguesa como parte del Grupo Lufthansa y como la aerolínea líder del Atlántico Sur, con Lisboa como centro estratégico", ha insistido.

El Grupo Lufthansa lleva más de 70 años presente en Portugal. Actualmente, sus aerolíneas ofrecen 353 vuelos semanales con origen y destino en Portugal y emplea a más de 500 profesionales cualificados en el país.

Con la construcción de una nueva planta de Lufthansa Technik para la reparación de piezas de motores y componentes de aeronaves en Santa Maria da Feira, cerca de Oporto, se prevé que esta cifra supere los 1.000 empleados en 2030.

Con respecto a Air France-KLM, ha subrayado que la oferta, respaldada y alineada por Delta Air Lines --socio del grupo--, tiene como objetivo apoyar la ejecución de la estrategia de TAP y el desarrollo de la industria aeronáutica portuguesa.

Como parte de este plan estratégico, la firma franco-neerlandesa desarrollaría de forma destacada las actividades de MRO en Portugal junto con TAP Maintenance & Engineering, su socio desde hace más de 20 años. "Esto impulsaría el desarrollo tecnológico, crearía empleo altamente cualificado en Portugal y contribuiría a las ambiciones económicas del país", ha valorado en su comunicado.

Lufthansa ha incorporado recientemente a la italiana ITA Airways a su cartera de filiales, que también incluye a Swiss, Austrian y Brussels Airlines. Mientras, Air France-KLM posee una participación en la escandinava SAS.