Lufthansa recortará en hasta 4.000 puestos su plantilla de personal administrativo para reducir costes

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Lufthansa planea recortar una quinta parte de su personal administrativo en los próximos años con el objetivo de reducir costes, lo que se traduce en la eliminación de unos 3.000 o 4.000 puestos de trabajo.

Según informa DPA, estos planes se presentarán oficialmente el próximo lunes durante la celebración del Capital Markets Day, aunque han sido adelantados por la prensa alemana este viernes.

El gigante aeronáutico alemán ya recortó su plantilla en 20.000 personas durante la pandemia, cuando el sector sufrió la mayor crisis de su historia y, ahora, a principios de mes, anunció la fusión de las funciones administrativas de sus aerolíneas para simplificar los procesos.

De esta forma, las redes de vuelos de corta y media distancia de Lufthansa, Swiss, Austrian y Brussels Airlines se gestionarán de forma centralizada a partir de enero de 2026.